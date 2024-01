Mano Menezes fala sobre fase ruim de Yuri Alberto no Corinthians: "Falta de confiança"

Durante a partida, as críticas a Yuri se intensificaram depois que o atacante perdeu chance clara de gol na segunda etapa, parando no goleiro Jefferson Paulino. O árbitro Matheus Delgado Candançan assinalou impedimento, mas no replay, o camisa 9 parecia ter condição legal.

"Se Yuri fizesse o gol que ficou cara a cara, o lance poderia ser validado, isso muda o jogo. Temos que trabalhar todos juntos para recuperar essa confiança dele. O torcedor é paixão, começa a ver que as coisas não se resolvem, se repetem e daqui a pouco se voltam contra a gente. Mas temos que nos unir, ser um grupo nessa hora, para que ele retorne a fazer os gols que sempre marcou", complementou o treinador.

A última vez que Yuri Alberto foi às redes foi no dia 1º de novembro, na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada do Paulista, o Corinthians visita o São Bernardo, no sábado (27), às 20 horas (de Brasília). O Timão se encontra na vice-liderança do grupo C, com três pontos conquistados.