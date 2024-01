Liverpool empata com Fulham e pega o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa

O jogo

Logo no começo do jogo, as duas equipes levaram perigo. O atacante Darwin Núñez finalizou, mas Leno fez boa defesa. Pouco depois, Castagne obrigou Kelleher a trabalhar.

Aos dez minutos, o Liverpool abriu o marcador, quando Luis Díaz completou para o fundo do gol. O colombiano quase marcou novamente, contudo, o goleiro alemão impediu.

Em busca do empate, Raúl Jiménez chutou para intervenção do goleiro do Liverpool. Ainda na primeira etapa, Willian foi outro a parar em Kelleher.

Na segunda etapa, o Fulham tinha a missão ingrata de reverter o placar da semifinal. A equipe quase deixou tudo igual quando Andreas Pereira acertou a trave.

Mesmo com a classificação encaminhada, o Liverpool não abriu mão de atacar. Foi assim que Elliott e Darwin Núñez fizeram Leno trabalhar.