James Maddison volta aos treinos do Tottenham depois de quase três meses

O Tottenham publicou, nesta quarta-feira, fotos do treino da equipe com a volta do meia James Maddison. O jogador estava machucado desde novembro.

O meia de 27 anos lesionou o tornozelo ainda no primeiro tempo da partida contra o Chelsea, pela 11° rodada do Campeonato Inglês. Na ocasião, o Tottenham foi derrotado por 4 a 1. O jogo aconteceu no dia 6 de novembro.