Giro dos estaduais: Atlético-GO sofre primeira derrota no Goiano e Criciúma vence no Catarinense

A noite desta quarta-feira reservou diversos duelos pelos campeonatos estaduais ao redor do Brasil. Bahia, Vitória, Náutico, Criciúma, Goiás e Atlético-GO foram apenas algumas das equipes que disputaram duelos por seus respectivos torneios.

Baiano

Na terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia foi o primeiro a entrar em campo nesta quarta-feira. Na Fonte Nova, o Tricolor de Aço goleou o Jacobina com tranquilidade por 5 a 0 - com dois gols de estreantes. Éverton Ribeiro e Jean Lucas colocaram seus nomes no marcador, junto com Rezende, Everaldo e Kanu.