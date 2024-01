Galoppo, do São Paulo, lidera participações em gols nas últimas duas edições do Paulista

Giuliano Galoppo foi um dos grandes destaques do São Paulo no Campeonato Paulista de 2023 e começou o de 2024 com tudo. Segundo o Sofascore, ele é o líder em gols e participações em gols (11) das últimas duas edições da competição.

Em 13 jogos, sendo oito como titular, ele balançou as redes nove vezes e contribuiu com duas assistências. O meio-campista precisa de apenas 64 minutos em campo para participar de um gol.

Além disso, ele possui 87% de acerto em suas chances de gols e conta com 12 passes decisivos. Ao lado de Róger Guedes, ex-Corinthians, Galoppo foi o artilheiro do último Campeonato Paulista com oito tentos.