Eduardo Sasha lamenta derrota do RB Bragantino na estreia do Paulista: "não foi como queríamos"

"A Portuguesa estreou bem com uma vitória sobre a Inter de Limeira, que está no nosso grupo. Isso precisa servir de alerta para nós. Não podemos dar espaços, ainda mais jogando na casa deles. Acredito que será um jogo aberto. Precisamos aproveitar", contou.

O último confronto entre as duas equipes ocorreu no Campeonato Paulista do ano passado. Na ocasião, a Portuguesa venceu pelo placar de 3 a 0, com gols de Bruno Leonardo (2) e Luccas Paraizo.