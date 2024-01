Éder Militão comemora renovação com o Real Madrid: "muito motivado e orgulhoso"

Na manhã da última terça-feira, o Real Madrid anunciou a renovação contratual do zagueiro brasileiro Éder Militão até 2028. Em entrevista aos canais de comunicação do clube espanhol, o atleta comemorou o novo acordo.

"Me sinto muito motivado e orgulhoso por renovar o meu contrato com o melhor clube do mundo. É um dos dias mais felizes da minha vida. Madri é a minha casa, sinto-me muito bem com os meus companheiros. É um clube especial", falou.