Costa do Marfim demite treinador no meio da Copa Africana de Nações

A Costa do Marfim anunciou nesta quarta-feira a demissão do treinador francês Jean Louis Gasset. A decisão foi tomada após a derrota para Guiné Equatorial por 4 a 0 na Copa Africana de Nações, mesmo com a seleção ainda podendo se classificar em terceiro lugar.

A equipe marfinense é a sede da competição e registra uma vitória e duas derrotas nessa AFCON. Para se classificar, precisa que a Namíbia não pontue contra Mali ou a Zâmbia não vença o Marrocos. Gasset assumiu a seleção no meio de 2022.

A única vitória da Costa do Marfim foi na primeira rodada, contra Guiné Bissau. Depois, perder para a Nigéria por 1 a 0 e foi goleada por Guiné. Caso não se classifique, o próximo compromisso da seleção será somente em junho, contra o Gabão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.