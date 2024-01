Corinthians x Cruzeiro: confira informações e onde assistir à final da Copinha

A decisão de jogar a final na Neo Química Arena gerou polêmica, mas não na visão do técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra que vê com bons olhos.

"Eu, particularmente, vi com muito bons olhos, porque eu acho que engrandece a competição, eu acho que é um gramado muito bom, muito rápido que vai permitir uma velocidade boa de jogo, intensidade boa, porque as duas equipes são capazes de imprimir. Acho que valoriza o nível técnico da competição. A gente está falando da Copa São Paulo em São Paulo e a gente sabe muito bem que qualquer que fosse o estádio, a torcida do Corinthians estaria em peso", afirmou na entrevista coletiva da final.

"Então, eu acho que é positivo, que faz parte do desafio e da experiência marcante que esses jogadores do Cruzeiro vão enfrentar. São jogadores de time grande, muitas vezes vão ter o estádio a favor e outras contra, isso faz parte da formação deles", complementou.

Já para Danilo, comandante do Corinthians, afirmou que apesar de ser positivo contar com o apoio da torcida, é necessário entrar com os pés no chão.

"Você jogar em casa é bom, mas o futebol se define dentro de campo. A gente vai estar com o nosso torcedor, mas isso não garante nada. Temos que continuar com os pés no chão, sabendo que vai ser um grande jogo, um grande adversário, e o que vamos apresentar na hora do jogo que vai valer. Jogo está aberto, mas como certeza um grande estádio e lotado é o que merece a final da Copinha", disse.

Na caça pelo troféu, o Corinthians tem Pedrinho, artilheiro da equipe na competição, como um dos principais destaques, com seis gols. Já o Cruzeiro pode contar com o meia Guilherme Meira, que anotou quatro gols ao longo da caminhada.