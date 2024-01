Corinthians volta a enfrentar Ituano após eliminação precoce no Paulista; relembre

Na segunda etapa, por mais que os mandantes ficassem mais com a bola, o Timão não conseguiu furar o bloqueio montado pelos comandados de Gilmar Dal Pozzo. Com o empate, o duelo foi levado para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, o Ituano levou a melhor por 7 a 6, após Fábio Santos, Fagner e Gil desperdiçarem suas cobranças. O goleiro Jefferson Paulinho foi o grande destaque nos penais.

A eliminação precoce no Estadual foi o começo da derrocada do trabalho de Fernando Lázaro, que seria desligado do cargo de técnico após resultados negativos na Copa Libertadores e na Copa do Brasil.

As equipes se reencontram em janeiro de 2024 em situações bem diferentes. O Corinthians tem Mano Menezes como técnico e um elenco reformulado para voltar a ganhar o Estadual depois de cinco anos. Já o Ituano é comandado por Marcio Freitas e espera, quem sabe, conquistar o Paulista depois de 10 anos de jejum.

O Timão chega para a 2ª rodada do Estadual liderando o grupo C, com três pontos conquistados, enquanto o Galo de Itu está zerado, na lanterna do grupo A.