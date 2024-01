Corinthians formaliza proposta ao Flamengo para contar com Matheuzinho em definitivo; veja valores

Os dois clubes com as maiores torcidas do Brasil chegaram a um acordo inicial para o Timão ter o atleta por empréstimo, mas algumas condições impostas pela diretoria rubro-negra incomodaram os "cartolas" do Corinthians, que recuaram na negociação.

Até a última terça-feira (23), Matheuzinho vinha treinando no CT Dr. Joaquim Grava e foi filmado no treino aberto realizado no estádio da Fazendinha, no último sábado (20). O jogador vê com bons olhos a transferência para o Corinthians, por entender que possui condições de brigar pela titularidade da equipe com Fagner.

O Timão busca alguém para o setor, já que Rafael Ramos não faz parte dos planos da comissão técnica. Caso não contrate um atleta para a função, Léo Mana, que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, passa a ser uma opção "caseira".

Na última temporada, pelo Flamengo, Matheuzinho anotou quatro assistências em 26 jogos disputados. Seu vínculo com o Rubro-Negro é válido até final de 2026.