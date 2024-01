Corinthians deposita dinheiro, mas presidente do Talleres faz jogo duro por documentação de Garro

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a postura do presidente da equipe de Córdoba se deve ao fato de Augusto Melo ter anunciado Rodrigo Garro como reforço do Corinthians antes de sacramentar as burocracias finais da transação. O mandatário do Timão confirmou a chegada do atleta no dia 2 de janeiro, durante sua posse presidencial.

O ocorrido gerou incômodo em Andres Fassi, que não vem facilitando as tratativas, sabendo que o clube brasileiro quer registrar Garro no BID da CBF o quanto antes. A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians está ciente da postura do dirigente argentino, mas está seguro pois o contrato da negociação especifica que o valor tem que ser depositado de forma líquida.

O Timão espera chegar a um desfecho positivo nos próximos dias, para contar com Garro na partida contra o São Bernardo, no próximo sábado. O atleta vem treinando com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava e está com a delegação para o jogo diante do Ituano, nesta quarta-feira.