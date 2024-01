Corinthians anuncia Fabinho Soldado para o cargo de diretor executivo

O diretor executivo do Corinthians será Fabinho Soldado. O dirigente, que fazia parte da diretoria do Flamengo, se juntará ao presidente Augusto Melo e ao diretor Rubens Gomes no comando do futebol do Timão.

A informação foi dada primeiramente pela Coluna do Fla e confirmada pela Gazeta Esportiva. Fabinho Soldado, ex-jogador que era gerente de futebol do Rubro-Negro desde 2021, deixou a delegação do clube nesta quinta-feira para apresentar no Corinthians.

"É um desafio participar de uma reconstrução do departamento de futebol do Corinthians. Gostaria de deixar claro que as minhas funções não se resumem a contratações, mas também em capacitar e melhorar todos os departamentos dentro do futebol", disse o dirigente.