Corinthians acerta venda de Moscardo ao PSG; veja detalhes do negócio

Caso o Corinthians opte por pagar uma taxa a esse fundo, a instituição financeira pode repassar imediatamente o dinheiro do negócio, com o desconto da taxa.

Diagnosticou-se uma lesão no pé esquerdo de Moscardo durante os exames médicos feitos no PSG e o atleta passará por cirurgia em Doha, no Catar, neste final de semana.

Posteriormente, o atleta de 18 anos retorna ao Brasil para se recuperar no CT do Corinthians. A expectativa é que ele fique apto a entrar em campo no final de março.

Após sua recuperação, Moscardo poderá ser utilizado pelo técnico Mano Menezes até junho, mês em que se encerra o período de empréstimo no Corinthians. A ideia dos parisienses é que o jogador ganhe ritmo de jogo no clube onde foi formado, antes de passar a defender de fato a equipe que conta com Kylian Mbappé como principal astro.