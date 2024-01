Com um a menos, Red Bull Bragantino bate Portuguesa e consegue primeira vitória no Paulistão

A segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista ganhou sequência nesta quarta-feira. Com um a menos, o Red Bull Bragantino superou a Portuguesa por 2 a 1 no Estádio do Canindé. Os gols da vitória do Massa Bruta foram marcados por Nathan Mendes e Sasha, enquanto Henrique Dourado diminuiu para a Lusa.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino conseguiu sua primeira vitória no torneio estadual e chegou aos três pontos, assumindo a vice-liderança do Grupo C. Já a Portuguesa sofreu sua primeira derrota e segue com três pontos, figurando na vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Santos, que ainda não jogou na rodada.

Agora, as duas equipes voltam a campo neste fim de semana. Pela terceira rodada do Paulistão, a Portuguesa não terá vida fácil: encara o São Paulo neste sábado, às 18 horas (de Brasília), no Morumbis.