Com time reserva, Internacional empata sem gols com o São Luiz no Gauchão

Na noite desta quarta-feira, a primeira fase do Campeonato Gaúcho teve sequência. Pela segunda rodada, o Internacional empatou sem gols com o São Luiz em partida que aconteceu no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS).

Com grande parte de seus reservas no onze inicial, o Inter de Coudet não saiu do zero com o adversário gaúcho. Com o resultado, o Colorado chega aos quatro pontos e pula para a quarta posição na tabela de classificação. O São Luiz, por sua vez, ocupa a sexta colocação, com dois pontos.

Os dois times retornam aos gramados nesse fim de semana. Pela terceira rodada da primeira fase do Gauchão, o Internacional enfrenta o Ypiranga neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.