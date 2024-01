Com Otero, Santos finaliza preparação para duelo contra a Ponte Preta; veja escalação

O Santos finalizou a sua preparação para enfrentar a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o elenco realizou, sob muita chuva, o último treino no gramado do CT Rei Pelé.

Rómulo Otero foi a novidade da atividade. O meia-atacante, que marcou o gol da vitória contra o Botafogo-SP, retornou dos Estados Unidos após acompanhar o nascimento dos filhos gêmeos.

Mesmo com a volta, o venezuelano deve seguir como opção no banco de reservas, já que foi ausência nos últimos treinamentos. Por sua vez, o lateral esquerdo Jorge, se recuperando de lesão, segue como desfalque para o técnico Fábio Carille.