Com gol no final, Corinthians perde para Ituano em jogo de pouca inspiração

O Corinthians perdeu para o Ituano por 1 a 0 nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão teve mais posse de bola e finalizações, mas não foi eficiente e viu o adversário ir às redes nos minutos finais da partida disputada no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior.

Com o resultado, o Corinthians segue com apenas três pontos no grupo C do Estadual, caindo para a vice-liderança. O Ituano, por sua vez, chega a três unidades e se encontra na terceira colocação do grupo A.

Na próxima rodada do Paulista, o Corinthians visita o São Bernardo, no sábado (27), às 20 horas (de Brasília). Já o Ituano recebe o Guarani no mesmo dia e horário.