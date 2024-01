Com Aníbal e Bruno Rodrigues titulares, Palmeiras está escalado para duelo com a Inter de Limeira

Entre os inscritos no Paulistão, os desfalques ficam por conta do goleiro Kaique, do zagueiro Michel e do atacante Endrick, que estão com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica.

O Palmeiras, então, vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Luan; Luís Guilherme, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Piquerez; Bruno Rodrigues e Flaco López.

No Paulista, o Verdão está na segunda colocação do Grupo B, com um ponto, atrás do Água Santa, que tem três. Guarani e Ponte Preta, completam a chave. Ainda sem nenhum ponto, a Inter de Limeira ocupa o Grupo D e está atrás de Corinthians, Red Bull Bragantino e Mirassol.

A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).