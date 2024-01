Cássio lamenta falta de eficiência do Corinthians contra Ituano e reforça: "Precisamos contratar"

O goleiro Cássio lamentou a falta de eficiência do Corinthians na derrota por 1 a 0 contra o Ituano, nesta quarta-feira (24). O ídolo do Timão destacou as chances criadas pela equipe em Itu e aproveitou para reforçar a necessidade que o clube tem de trazer novos jogadores para a temporada.

"Nós tivemos chances para matar o jogo, sair na frente. Não conseguimos e fomos castigados, tomamos gol. O Paulista é muito equilibrado, hoje enfrentamos uma equipe de série B, que briga na parte de cima. São detalhes. Não fizemos o gol e saímos derrotados", comentou Cássio à Cazé TV após o duelo.

Questionado sobre a necessidade de contratar novos jogadores, Cássio foi direto, reforçando que o elenco precisa de mais peças. Contra o Ituano, o técnico Mano Menezes teve apenas oito atletas no banco de reservas.