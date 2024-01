Botafogo é derrotado pelo Boavista e perde a liderança do Campeonato Carioca

O Botafogo perdeu a invencibilidade no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, os alvinegros foram derrotados por 2 a 1 pelo Boavista, em Bacaxá. Com o resultado, a equipe comandada por Tiago Nunes passou para a vice-liderança do estadual, com seis pontos. Com a mesma pontuação, o time da Região dos Lagos vai dormir na quarta colocação. Quem ocupa o topo é o Nova Iguaçu, com sete.

O Boavista marcou o gol da vitória no primeiro tempo, com Léo Sheldon. O Botafogo teve o domínio do jogo, mas pecou na armação das jogadas e finalizações durante os 90 minutos.

Na próxima rodada do Carioca, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa, neste sábado, no Nilton Santos, às 16 horas (de Brasília). Já o Boavista só joga na segunda-feira, contra o Audax, novamente em Bacaxá, às 20h30.