Bayern vence Union Berlin e segue perseguição ao líder Leverkusen no Alemão

O primeiro tempo foi dominado pelo Bayern, que teve 74% de posse de bola e 15 finalizações. A melhor oportunidade de abrir o placar veio logo aos cinco minutos de jogo. Na cobrança de escanteio, De Ligt cabeceou e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa. No rebote, o arqueiro ainda defendeu o chute de Upamecano.

No segundo tempo, Eric Dier fez sua estreia com a camisa do Bayern de Munique. O zagueiro inglês, reforço do clube nesta janela de transferências, voltou do intervalo no lugar de Upamecano, que sentiu uma lesão.

Com apenas 30 segundos de jogo na etapa final, Harry Kane finalizou na trave e, no rebote, Raphael Guerreiro fez o gol que garantiu a vitória. Logo depois, Kane chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR por posição irregular de Leroy Sané durante o jogada. O Union Berlin não teve forças de buscar o empate e seguiu sem incomodar a meta de Manuel Neuer.