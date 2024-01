Barcelona perde do Athletic Bilbao na prorrogação e cai nas quartas da Copa do Rei

Agora, o Athletic Bilbao aguarda sorteio para conhecer quem será o próximo adversário no torneio eliminatório. A última quartas de final será definida nesta quinta-feira (25), com duelo entre Atlético de Madrid e Sevilla. A Real Sociedad e o Mallorca já estão classificados.

Pelo Campeonato Espanhol, portanto, o Barcelona volta a campo neste sábado (27), quando recebe o Villarreal, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). No domingo (28), o Bilbao visita o Cádiz, a partir das 12h15, no Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádis (ESP). Ambos os duelos são válidos pela 22ª rodada do Nacional.

Os gols de Athletic Bilbao e Barcelona

Jogando diante do seu torcedor, o Athletic Bilbao abriu o placar logo aos 36 segundos de jogo. Após cruzamento e bate e rebate na área do Barcelona, a bola sobrou para Gorka Guzureta pegar de primeira e marcar o primeiro gol do jogo.

A resposta do Barcelona veio aos 25. O lateral esquerdo Berchiche tentou afastar o perigo da sua área com um chutão para frente, mas acabou acertando Lewandowski, que fazia a pressão, e a bola morreu no fundo da rede.

Seis minutos mais tarde, a joia Lamine Yamal virou a partida. Após jogada individual pela direita, o garoto de 16 anos cortou para o meio e bateu colocado de perna esquerda para vencer o goleiro Agirrezabala e anotar o 2 a 1.