Autor do primeiro gol do Palmeiras no ano, Veiga pode atingir marca histórica de Dudu

O meia Raphael Veiga começou a temporada de 2024 em alta. No último domingo, ele marcou o gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, pela estreia no Campeonato Paulista. Autor do primeiro tento alviverde neste ano, o jogador busca atingir uma marca histórica pelo clube.

Com o último gol anotado, Veiga chegou a 83 bolas na rede em sua trajetória pelo Verdão e pode tornar-se logo mais o maior artilheiro do time no século XXI. O atual detentor do posto é Dudu, com 88. O atacante, contudo, prossegue em recuperação de uma grave lesão no joelho e deve retornar aos gramados só no segundo semestre.

Sendo assim, o camisa 23 tem caminho livre para ultrapassar o companheiro e assumir a liderança do ranking. Veiga tem sido um dos principais e mais decisivos nomes do Palmeiras nos últimos anos.