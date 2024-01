Athletico-PR empata com Maringá na primeira partida em casa pelo Paranaense

No segundo tempo, os visitantes mantiveram a postura e quase foram premiados nos primeiros minutos. Zé Vitor arrancou e arrematou na rede pelo lado de fora. Na sequência, o Furacão respondeu, com Cuello, que finalizou, a bola desviou e foi para fora com perigo.

A pressão do Athletico-PR surtiu efeito e o empate saiu aos 17 minutos. Madson chutou para o meio da área e Gamarra completou para o fundo do gol.

Já na reta final do embate, o Maringá ficou perto de voltar à frente no placar, mas Rodrigo acabou acertando a trave. Perto dos acréscimos, o Furacão teve duas chances de virar, com Julimar obrigando Dheimison defender e Villar quase marcando contra.

Nos últimos instantes, Bento mandou a bola nos pés de Mirandinha, dentro da área, mas o atacante perdeu. Dessa forma, mesmo com empenho das equipes, o jogo terminou em empate por 1 a 1.