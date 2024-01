Às vésperas dos clássicos, técnico do São Paulo garante foco na Lusa: "Passo a passo"

"Nosso planejamento é jogo a jogo. O jogo mais importante para nós é sempre o próximo. O Corinthians, os clássicos, a decisão, quando chegar o momento vamos falar sobre isso. Vamos passo a passo, de maneira gradativa", disse Carpini.

"O planejamento é em cima do volume de treino, da carga desses atletas neste início de temporada. Queremos um grupo mais equilibrado possível. Nós temos a Portuguesa no sábado, jogo muito difícil. Vamos entender o que temos de melhor para esse jogo pensando também na rotatividade do elenco", completou o treinador do São Paulo.

Com o empate por 1 a 1 com o Mirassol, o São Paulo segue na liderança do Grupo D do Paulistão, com quatro pontos, mas terá de torcer por um tropeço do São Bernardo, que encara o Guarani nesta quarta-feira, para não ser desbancado da ponta da tabela.