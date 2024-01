Argélia demite treinador após eliminação na AFCON

Com a queda precoce da Argélia na Copa Africana de Nações, a seleção acabou optando pela demissão do técnico Djamel Belmadi. O treinador argelino estava no comando havia mais de cinco anos, desde setembro de 2018, e conquistou a AFCON de 2019.

Com uma seleção estrelada e nomes de peso, como Mahrez, Atal, Aouar e Bensebaini, a Argélia teve um péssimo desempenho na competição, empatando com Angola e Burkina Faso e perdendo na última rodada para a Mauritânia. A seleção era uma das favoritas ao título junto com Camarões, Egito e o atual campeão Senegal.

Com a eliminação, a Argélia só volta a entrar em campo no dia 3 de junho, contra Guiné, pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026.