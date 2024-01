Após derrota para Ituano, Mano Menezes fala de dificuldades do Corinthians: "Precisamos de mais elenco"

Em relação ao duelo em Itu, Mano lamentou a falta de eficiência do Timão para converter as chances criadas, especialmente no segundo tempo.

"Um jogo que se desenvolveu em boa condição para sairmos como vencedor. Tivemos mais condições de vitória do que contra o Guarani. Poderíamos ter vencido de forma relativamente fácil, pelo que produzimos. No segundo tempo o jogo foi melhor, tivemos três, quatro boas chances de fazer o gol. O Ituano teve uma, em que o Torres dominou errado e a bola sobrou, e o lance do gol. Não cuidamos da frente da área, descuidamos, e o menino foi feliz, acertou o chute e tomamos o gol", acrescentou o treinador.

Na próxima rodada do Paulista, o Corinthians visita o São Bernardo, no sábado (27), às 20 horas (de Brasília). O Timão se encontra na vice-liderança do grupo C, com três pontos conquistados.