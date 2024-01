Amuleto em 2023, Furch ainda não marcou gols como titular pelo Santos

Classificação e jogos Paulista

Ao todo, o centroavante de 34 anos disputou 23 compromissos pelo Santos (seis como titular) e marcou três gols.

Todos os tentos, porém, foram de suma importância. Ele marcou nas vitórias de 2 a 1 sobre Grêmio e Bahia e no triunfo de 1 a 0 sobre o Goiás. Nos três casos, ele saiu do banco de reservas no decorrer da etapa final.

Em 2024, portanto, o amuleto santista espera encerrar esse tabu para seguir ajudando o Peixe. Ele foi titular na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo-SP e deve permanecer no time para o embate com a Ponte Preta, na quinta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Furch tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho de 2025.

