À espera de retornos, elenco do São Paulo ganha folga após empate com o Mirassol

Diante do Mirassol, o São Paulo testou um novo esquema. Com Igor Vinícius no banco, poupado, o time foi a campo com três zagueiros - Diego Costa, Ferraresi e Alan Franco. Luciano também foi reserva e deu lugar a Galoppo, autor do gol da equipe.

Para a partida contra a Portuguesa, outros atletas podem ser preservados. A ideia é não forçar ninguém nesta fase de início de temporada, quando os jogadores ainda não estão no seu auge físico.

A única certeza é de que o atacante Lucas, que sequer viajou a Mirassol, deve voltar a ser relacionado por Carpini. Ele saiu com dores na estreia contra o Santo André, mas não teve nenhuma lesão constatada. A reapresentação do grupo será na manhã desta quinta-feira, dando início à preparação para encarar a Lusa.

O São Paulo recebe a Portuguesa neste sábado, no Morumbis, pela terceira rodada do Paulistão. A partida terá início às 18h (de Brasília). Na sequência, o Tricolor se prepara para dois clássicos consecutivos: o Corinthians, em Itaquera, e o Palmeiras, em Belo Horizonte, pela Supercopa do Brasil.