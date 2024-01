Carpini desconversa sobre final contra o Palmeiras: 'Nossa Supercopa é o Santo André'

O técnico Thiago Carpini prefere não se preocupar ainda com a decisão da Supercopa do Brasil, em que o São Paulo enfrentará o Palmeiras, no dia 4 de fevereiro, no Mineirão. Apresentado nesta segunda-feira (15), no CT da Barra Funda, o novo comandante do Tricolor pregou foco no primeiro compromisso da equipe na temporada, a estreia no Campeonato Paulista, contra o Santo André, no próximo sábado (20).

"Sobre a decisão [da Supercopa], prefiro tratar jogo a jogo. Sei que cada jogo tem um peso e uma representatividade diferente. É uma final, um título, um jogo grande, um clássico, mas temos um jogo grande contra o Santo André, no sábado, que para mim é mais importante, é a minha estreia, o meu primeiro contato com o torcedor e no Morumbi como comandante. Não dá para pensar no sexto jogo do ano antes de pensar no primeiro. Esse período pode dizer como chegaremos para essa decisão. Vamos um passo de cada vez. Nossa Supercopa é o Santo André, sábado, no Morumbi", disse em entrevista coletiva.

Novo treinador comenta herança deixada por Dorival e cita possíveis reforços

Além disso, Carpini falou sobre a herança deixada pelo trabalho de Dorival Júnior, que deixou o São Paulo rumo à Seleção Brasileira, e exaltou a qualidade do elenco tricolor. O treinador afirmou que, caso haja necessidade, o time pode ir atrás de contratações pontuais, como um lateral e um atacante.