Sem espaço na lateral esquerda, Matheus Bidu treina como meia no Corinthians

Por mais que Bidu venha mostrando versatilidade no dia a dia do CT, a nova diretoria nunca se opôs a emprestá-lo, para dar mais minutos ao jogador. Alguns clubes procuraram o Corinthians pelo atleta, como Vitória, Goiás e Juventude, mas as negociações não avançaram como se imaginava até o momento.

O contrato de Matheus Bidu com o Corinthians é válido até o final de 2025. Na última temporada, o lateral de 24 anos participou de 38 jogos, sendo 29 como titular, com um gol e uma assistência.

