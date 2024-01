São Paulo detalha venda de ingressos para a segunda rodada do Paulistão

O São Paulo divulgou nesta terça-feira os detalhes da venda de ingressos para sua segunda partida no Morumbi em 2024. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Tricolor enfrentará a Portuguesa, no dia 27, um sábado, às 18h (de Brasília).

As vendas serão feitas exclusivamente através do site spfcticket.net. Os sócios torcedores poderão começar a adquirir suas entradas a partir desta quarta-feira, seguindo a ordem de prioridade do programa. Os valores variam de acordo com o plano e localização no estádio.

Para o público geral, os ingressos começarão a ser vendidos a partir das 10h (de Brasília) do dia 24. O preço dos bilhetes variam entre 50 e 200 reais (inteira).