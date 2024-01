Santos empresta Vladimir ao Guarani por uma temporada

O Santos Futebol Clube oficializou nesta terça-feira (16) o empréstimo do goleiro Vladimir ao Guarani até o fim da temporada de 2024. pic.twitter.com/K6JyZbVPho

Com longa passagem pelo time da Vila Belmiro no passado, o goleiro foi recontratado em 2022 com a missão de ser o reserva imediato de João Paulo. O desempenho do atleta, porém, foi irregular.

Ele levou 16 gols em cinco partidas no último ano e ficou marcado por ter sido titular da meta santista na vexatória derrota por 7 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Em baixa com a torcida, Vladimir não estava nos planos de Fábio Carille e sequer vinha treinando com o elenco. Seu contrato com o Santos é válido até o fim de 2025.