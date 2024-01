Rony e Breno Lopes marcam, e Palmeiras bate EC São Bernardo em jogo-treino

O primeiro gol saiu aos 6 minutos. Raphael Veiga lançou Rony nas costas da defesa. O atacante dominou e finalizou rasteiro. O EC São Bernardo empatou pouco depois, aos 10, com Guilherme Pires.

No segundo tempo, o Palmeiras seguiu sem alterações até os 23 minutos. Abel Ferreira trocou todos os jogadores e passou a jogar com Mateus; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Aníbal Moreno, Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Breno Lopes e Bruno Rodrigues.

Com esta escalação, o Verdão ampliou a vantagem. Breno Lopes marcou com assistência de Bruno Rodrigues, reforço para esta temporada.

A partida contra o EC São Bernardo foi o quarto amistoso do Palmeiras nesta pré-temporada. Ainda nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), a equipe de Abel Ferreira volta a campo para enfrentar o Lemense. Será o último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista.

O primeiro compromisso oficial do Palmeiras em 2024 será neste domingo. O Verdão visitará o Novorizontino, às 16h, pela primeira rodada do Paulistão. Neste ano, os alviverde também disputará a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.