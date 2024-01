Roma anuncia demissão do treinador José Mourinho

O português José Mourinho não é mais treinador da Roma. Na manhã desta terça-feira, o clube italiano anunciou a demissão do técnico português, que não resistiu à campanha irregular na atual temporada.

O desempenho da Roma já vinha levantando dúvidas sobre o trabalho de José Mourinho no clube desde o ano passado, mas a gota d'água para a sua saída foram as duas últimas derrotas, a primeira no clássico contra a Lazio, por 1 a 0, que custou a eliminação nas quartas de final da Copa da Itália, e a segunda para o Milan, por 3 a 1, pelo Campeonato Italiano.