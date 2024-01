Reforço do Palmeiras, Caio se vê adaptado na lateral e cita referências na posição

"Acho que hoje, eu conseguir dominar a função, tenho muita coisa para evoluir. Estou muito familiarizado com o corredor esquerdo e agora tem mais essa informação da parte de ser lateral, ficou muito melhor para mim e estou bem adaptado", acrescentou.

Como forma de se aprimorar, Caio Paulista revelou que assiste vídeos de Marcelo, atualmente no Fluminense e com passagem marcante no Real, e Alphonso Davies, do Bayern.

"Eu vejo muito vídeo do Marcelo e do Alphonso Davies. Não tenho a mesma qualidade, mas acho que é onde eu tenho que me inspirar porque são jogadores diferenciados. O Marcelo não precisa nem falar, tem uma trajetória brilhante e eu acho que a gente tem que focar em pessoas que são brilhantes, que servem de espelho pela carreira de muitos títulos", concluiu.

Em seu primeiro compromisso em 2024, o Palmeiras terá pela frente o Novorizontino, às 16h (de Brasília) desse domingo, fora de casa, pelo Paulistão. No Grupo B, o Verdão terá como rivais na chave Ponte Preta, Guarani e Água Santa.