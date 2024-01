Recuperado de lesão, Daniel Marcos treina no CT do Corinthians e aguarda definição sobre futuro

O lateral direito Daniel Marcos, revelado nas categorias de base do Corinthians, se recuperou de problemas no joelho e aguarda uma definição do clube para saber seu futuro. O jovem de 22 anos vinha tratando de complicações físicas no CT Dr. Joaquim Grava após retornar do empréstimo no Ferroviário (CE).

Neste momento, Daniel vem treinando na academia do CT e aguarda por uma sinalização da diretoria de futebol, hoje composta por Augusto Melo e Rubens Gomes. O contrato do defensor com o Timão é válido até final de 2024.

Enquanto a diretoria não se posiciona a respeito do futuro de Daniel Marcos, o clube está próximo de fechar a contratação do lateral direito Matheuzinho, do Flamengo. Fagner é o dono da posição, enquanto Léo Mana está participando da Copinha e Rafael Ramos treina com o grupo, mesmo sem fazer parte dos planos da comissão técnica.