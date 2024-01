Pia Sundhage, ex-técnica da seleção brasileira, é anunciada pela Suíça

A Associação Suíça de Futebol anunciou nesta terça-feira a contratação de Pia Sundhage, ex-treinadora da seleção brasileira. A sueca comandará a equipe feminina do país europeu até o final de 2025.

"A contratação de Pia Sundhage é mais um marco no futebol feminino suíço. Ela ficou imediatamente entusiasmada com nosso projeto, que visa desenvolver ainda mais a seleção feminina e preparar nossas jogadoras para a Eurocopa de 2025, na Suíça", divulgou a Federação.

Pia irá comandar a seleção suíça na Eurocopa que o país sediará, em 2025. Após eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, a treinadora sueca deixou o cargo da amarelinha e ficou livre no mercado.