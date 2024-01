Pedrinho evita falar sobre caso de agressão em chegada ao Santos e afirma: "Nunca me abalou"

O atacante Pedrinho foi apresentado oficialmente pelo Santos na manhã desta terça-feira, na Vila Belmiro. O jogador evitou falar sobre o caso de agressão à namorada na chegada ao Peixe.

O episódio ocorreu em meados do ano passado, quando o atleta estava emprestado ao São Paulo. A então namorada Amanda Nunes registrou um Boletim de Ocorrência dizendo que Pedrinho teria a agredido com puxões, socos, tapas e ameaças de morte.

Na época, o jogador negou as acusações e se disse inocente, mas teve o contrato com o Tricolor rescindido. Depois de alguns meses, Amanda retirou as queixas e o casal reatou o relacionamento.