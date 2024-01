Palmeiras terá quatro jogos para definir substituto de Endrick na Supercopa

Classificação e jogos Supercopa do Brasil

Como opção principal aparece Flaco Lopez. Ao passo que Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Rony correm por fora na disputa por uma vaga ao lado de Breno Lopes.

A final da Supercopa do Brasil está marcada para acontecer às 16h (de Brasília) do dia 4 de fevereiro, no Mineirão. Atual campeão, o Palestra quer o segundo caneco.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.