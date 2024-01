Palmeiras feminino passa por reformulação e começa temporada com 12 reforços

As Palestrinas estão de volta! ? ?

Com imagens exclusivas da TV Palmeiras/FAM, confira o retorno do elenco às atividades ? https://t.co/uCcUuq66MM#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/5Zichz0gJ9

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) January 15, 2024

Ainda assim, para 2024, a diretoria optou por manter 17 jogadoras do atual elenco. São elas: as goleiras Amanda, Bruninha, Kate Tapia e Natascha, as zagueiras Flavia Mota e Poliana, as laterais Bruna Calderan e Juliete, as meias Andressinha, Laís Estevam e Juliana e as atacantes Amanda Gutierres, Bianca, Chú Santos, Dudinha, Leticia e Yamila Rodríguez.