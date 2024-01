Leila Pereira despista sobre aumento de patrocínio do Palmeiras: "Não serei irresponsável"

Ainda durante a coletiva, Leila Pereira comentou que as duas empresas seguirão patrocinando o Palmeiras até o fim deste ano e que só conseguirá saber quanto vale a camisa do Palmeiras quando novas companhias começarem a disputar o espaço de patrocinador máster.

"A Crefisa e a FAM têm contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro e vai cumprir. As empresas nunca atrasaram um dia desses patrocínios. Vai continuar nesse valor. O que me interessa é o valor fixo. O Palmeiras não é sócio de patrocinador. Aí nós vamos saber quanto que vale a camisa do Palmeiras. Esse valor foi fechado pelo Galiote. Na época era o maior valor do mercado. Não há conflito de interesses quando você patrocina e é presidente", apontou a mandatária.

"Não falo em hipóteses, sou muito objetiva. Só vou saber quando vale a camisa do Palmeiras quando, durante esse ano, tiver uma concorrência e quem tiver o melhor valor figura na camisa do Palmeiras. Só assino contrato com empresas que tenham a capacidade de honrar seus compromissos. Hoje, quanto ela vale é quanto estamos pagando. Contratos existem para serem cumpridos. Vamos fazer essa concorrência", finalizou.

O Alviverde recebe, atualmente, R$ 81 milhões da Crefisa. O Palmeiras foi superado em termos de patrocínio pelo rival alvinegro, que assinou recentemente um contrato de três anos para receber R$ 360 milhões (R$ 120 milhões anuais) da casa de apostas Vai de Bet. Atualmente o Verdão, tem o terceiro com maior patrocinador máster, atrás também do Flamengo.

A Crefisa, cuja dona é Leila Pereira, estampa a camisa do Palmeiras desde 2015 como máster do clube. Foi com a logo da companhia estampada, inclusive, que o clube teve um de seus períodos de maior sucesso, conquistando 12 títulos até o momento.