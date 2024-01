Leila Pereira anuncia renovação de contrato com Abel até o fim de 2025: "Ele está muito feliz"

ESTAMOS AO VIVO, torcida que canta e vibra! ??

A coletiva da presidente @leilapereiralp já começou! ? https://t.co/E8ah2llem8#AvantiPalestra pic.twitter.com/RbJ8miHu3t

? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 16, 2024

O vínculo inicial de Abel com o Palmeiras iria até o fim desse ano. Inclusive, sua saída do Alviverde foi muito especulada pela mídia espanhola. Em novembro de 2023, a imprensa da Espanha divulgou que o português poderia deixar o Brasil para se tornar o técnico mais bem pago no mundo no Al-Sadd, do Catar.