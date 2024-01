Lançamento de novo uniforme adia apresentações de reforços no São Paulo; entenda

Com o evento previsto para quinta (18) e estreia no Paulistão agendada para sábado (20), a tendência, então, é que os reforços são-paulinos sejam apresentados apenas depois do primeiro compromisso da equipe na temporada.

O único caso que difere nessa situação é o do técnico Thiago Carpini, apresentado nesta segunda-feira (15) com o novo uniforme de treino do clube, já conhecido pelos torcedores e divulgado nas redes sociais. Ele chega para substituir Dorival Júnior, que deixou o Tricolor rumo à Seleção Brasileira.

O novo treinador tricolor, inclusive, terá uma semana de trabalho até a primeira partida. No primeiro teste, comandou a equipe na vitória por 3 a 1 em jogo-treino contra o São Bernardo, no CT da Barra Funda. O São Paulo tem estreia no Paulistão marcada para 20 de janeiro, às 20h (de Brasília), contra o Santo André, no Morumbi.

