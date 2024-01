Jesualdo Ferreira, ex-técnico do Santos, rasga elogios a Marcos Leonardo: "tem todas as condições para ser bom"

O treinador Jesualdo Ferreira, que possui passagem pelo Santos, concedeu nesta terça-feira entrevista ao veículo português A Bola. O técnico rasgou elogios ao atacante Marcos Leonardo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Benfica no último domingo, na vitória da equipe contra o Rio Ave, por 4 a 1.

"O Marcos Leonardo tem todas as condições para ser bom. Todavia, apenas o tempo e o contexto certo irão dizer se ele tem capacidade para se tornar muito bom", disse Jesualdo.

Em 2020, quando ainda treinava o Santos, o português foi o responsável por lançar Marcos Leonardo ao time profissional. Jesualdo contou que o atacante sempre foi obsessivo pelo gol.