Goiás anuncia a contratação do atacante Getúlio, oitavo reforço da equipe para 2024

O Goiás oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Getúlio, que estava no Ventforet Kofu, do Japão. O jogador assinou vínculo com o clube até o fim de 2024.

"Seja bem-vindo, Getúlio! O atacante de 26 anos é o novo reforço do Goiás para a temporada de 2024! O atleta atuou pelo Ventforet Kofu, do Japão, na última temporada", escreveu o perfilo oficial do time na plataforma "X".

Além da passagem pelo futebol japonês, Getúlio também atuou no Vasco, em 2022. Pelo Cruzmaltino, o atacante anotou apenas três gols e uma assistência.