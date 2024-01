Gil revela conversa com Giuliano antes de acerto com Santos e exalta camisa

O zagueiro Gil foi apresentado como reforço do Santos nesta terça-feira. Identificado com o Corinthians, o defensor revelou uma conversa com Giuliano, ex-companheiro de time, antes de acertar com o Peixe.

"Fiquei muito feliz com o interesse do clube, a camisa do Santos é muito pesada. Desde que recebi a ligação, eu disse à pessoas próximas que queria aceitar esse desafio, de colocar o clube de volta na Série A", disse o jogador.

"Conversei com o Giuliano também antes de vir para cá, para pegar as referências, e foram as melhores possíveis, só ouvi coisas boas. Isso facilitou também", acrescentou.