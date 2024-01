Fortaleza anuncia contratação do zagueiro argentino Tomás Cardona

Na manhã desta terça-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Tomás Cardona, que estava no Defensa y Justicia, da Argentina. O atleta de 28 anos chega ao clube com contrato definitivo até dezembro de 2026.

A negociação foi fechada em US$ 500 mil (cerca de 2,4 milhões de reais) por 100% dos direitos econômicos do jogador, com mais US$ 125 mil (612 mil reais) por metas a serem atingidas.

"Um zagueiro canhoto, conforme o Vojvoda pediu. Um jogador que o professor conhece bem e que era capitão do Defensa y Justicia, tendo liderança e com experiência internacional. O atleta vem atender essa necessidade que o professor identificou de ter mais um zagueiro com essa característica com a perna esquerda e com boa experiência e capacidade técnica de elevar o nível no nosso elenco", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.