Ex-Botafogo, Gabriel Pires está perto de fechar com o Fluminense

O Fluminense segue em busca de novos nomes para reforçar o elenco. Uma das prioridades da diretoria tricolor é a chegada de jogadores para o setor do meio de campo. Com isso, a equipe se aproximou da contratação do volante Gabriel Pires, que pertence ao Benfica, e que atuou pelo Botafogo em 2022 e 2023.

O nome do volante agradou a comissão técnica do Fluminense. Gabriel Pires atuou por um ano e meio no Botafogo, com altos e baixos. No fim de 2023, o clube carioca liberou o atleta.

Em seu período defendendo as cores do Alvinegro, Gabriel Pires anotou quatro gols e cinco assistências em 48 aparições. Na campanha da equipe no Brasileirão em 2023, participou de 16 jogos.